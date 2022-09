25 milioni di euro, prenderà il posto di Di Maria

Osservato speciale in casa Juventus: ecco il possibile sostituto di Di Maria. Tutte le cifre e i dettagli

“Abbiamo messo da parte il capitolo Salernitana. Dobbiamo pensare solo al Benfica, sta vincendo in continuazione e ha grande tecnica”.

E ancora: “Candreva? È una questione chiusa, dobbiamo stare zitti e lavorare. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e a migliorare”. Prima del match di Champions League col Benfica, Massimiliano Allegri ha chiuso il capitolo Salernitana spostando tutta l’attenzione della vigilia sull’importante sfida dell’Allianz Stadium. Questa sera la Juve si gioca un’importante fetta di qualificazione agli ottavi di finale, in un match già delicato contro avversari di livello. Non manca, inoltre, un osservato speciale in casa Benfica da parte della dirigenza bianconera. Possibile il ritorno di fiamma in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, occhi su David Neres

Nel prossimo calciomercato estivo, salvo sorprese, Angel Di Maria dirà già addio alla Juventus alla scadenza del suo contratto annuale. Paredes ha già dichiarato che proverà a convincere il connazionale a rimanere per un’altra stagione, ma in ogni caso la dirigenza bianconera inizierà a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi esterni. Un nome già seguito è quello di David Neres, passato poi proprio al Benfica. Non è così da escludere un possibile ritorno di fiamma per il talento brasiliano, osservato speciale questa sera all’Allianz Stadium. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro e la Juventus non lo perde di vista. Staremo a vedere.