Clamoroso ritorno: la Juventus ha scelto il post Allegri

Ancora una sconfitta cocente per la Juventus, che cade in casa contro il Benfica nella seconda partita del girone di Champions: pazza idea per il ritorno

La Juventus non sa più vincere: ancora un risultato negativo anche in Champions League per Massimiliano Allegri. Sconfitta anche contro il Benfica dopo quella al Parco dei Principi contro i campioni del PSG.

Ora i bianconeri saranno impegnati a Monza in una sfida già delicata per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri, che non si sente minimamente a rischio come ha rivelato nel post-partita. Così lo stesso giornalista Paolo Bargiggia sul suo portale ha rivelato un indizio da urlo: “Se la dirigenza della Juventus riesce a resistere alla tentazione di cacciare Allegri tenendolo fino a fine stagione, poi può andare dritta su Conte che non vede l’ora di tornare e per questo non sta rinnovando con gli inglesi”.

Juventus, Conte la pazza idea per il post Allegri

Successivamente ha criticato la stessa gestione dell’allenatore toscano: “Allegri aveva parlato di partita da vincere prima del Psg. L’allenatore sarebbe da esonerare, la squadra è in crisi anche sul piano fisico. Ma, come ha detto Arrivabene, non ci sono i soldi…”. La pazza idea si chiama Antonio Conte, che è riuscito a dare la sua impronta al Tottenham che sta riscuotendo nuovamente successo in Premier League. Al momento si tratterebbe soltanto di suggestione visto che lo stesso allenatore leccese fu criticato per essere andato all’Inter due anni fa. Massimiliano Allegri dovrà così cambiare idee di gioco riuscendo a vincere contro il Monza per dare una sterzata prima della sosta Nazionale. Tre punti domenica saranno già importanti per far dimenticare in fretta questi risultati negativi.