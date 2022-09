Stasera andrà in scena l’ultima gara del gruppo 3 di Nations League Ungheria-Italia: ci si gioca il primato per accedere alle Final Four

E’ tutto pronto alla Puskas Arena di Budapest, dove questa sera Italia e Ungheria si contenderanno il primo posto del gruppo 3 di Nations League. Una partita importante per gli azzurri, non solo per raggiungere le Final Four, ma anche per il Ranking in vista degli Europei 2024. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare la migliore formazione disponibile. La classifica al momento vede l’Ungheria prima con 10 punti, seguita proprio dall’Italia a quota 8, Germania 6 e Inghilterra 2.

Per quanto riguarda gli ungheresi, l’unico dubbio di formazione è rappresentato dall’attaccante Adam Szalai, anche se il tecnico Marco Rossi sembra orientato a schierarlo dal primo minuto. Per il resto ci si aspetta il consueto 3-4-2-1 con la quale l’Ungheria ha battuto la Germania per 0 a 1, proprio grazie alla rete dell’attaccante Adam Szalai.

Ungheria e Italia a caccia delle Final Four. Le probabili formazioni

Per quanto riguarda l’Italia di mister Roberto Mancini ci si aspetta il 3-5-2, con Donnarumma a difendere i pali azzurri, in difesa Toloi insieme ad Acerbi e Bonucci mentre, a centrocampo, dovrebbe esserci Cristante in mezzo insieme a Jorginho e Barella con Dimarco e Di Lorenzo sugli esterni. In attacco visto il forfait del biancoceleste Ciro Immobile, toccherà nuovamente a Scamacca e Raspadori, quest’ultimo autore di un grandissimo gol nella sfida contro l’Inghilterra che ha portato tre punti preziosi alla nostra Nazionale.

Il direttore di gara per questa sfida, sarà il francese Benoit Bastien. Gli assistenti saranno Zakrani e Berthomieu, il quarto uomo sarà Pignard mentre Var e Avar saranno Millot e Dechepy. Sarà possibile seguire la partita dalle 20.30 su Rai Uno, con la telecronaca di Alberto Rimedio ed il commento tecnico di Antonio Di Gennaro mentre, per chi non potrà vedere la sfida in diretta, ci sarà la possibilità di vederla in differita su Sky Uno alle 24. Queste le probabili formazioni

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, At. Szalai; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. Allenatore: Rossi.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bsatoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Scamacca, Raspadori. Allenatore: Mancini.