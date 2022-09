Il Chelsea paga la clausola: ha già fatto le visite mediche

Il mercato, soprattutto tra i grandi club europei, non dorme mai: visite mediche già effettuate, il Chelsea paga la clausola

Il calciomercato è sempre molto attivo, soprattutto per quanto riguarda i top club europei. E’ il caso del Chelsea che nonostante abbia dovuto fare i conti anche con il cambio di allenatore, non si ferma nel guardarsi intorno per cercare di inserire talenti cristallini al proprio club. Proprio per questo motivo, i blues, hanno giocato in anticipo per accaparrarsi uno dei giocatori più forti del campionato tedesco.

Stiamo parlando di Christopher Alan Nkunku, centrocampista del Lipsia. Stando a quanto riportato da Christian Falk tramite un tweet sul proprio profilo social, il calciatore francese avrebbe effettuato in questo mese, a Francoforte, le visite mediche in gran segreto con il club inglese. L’acquisto dovrebbe concretizzarsi nella prossima sessione estiva di calciomercato, con il Chelsea pronto a pagare la clausola al Lipsia di circa 60 milioni di euro. Certamente si tratta di una cifra importante, ma viste le qualità del ragazzo i tedeschi non hanno concesso sconti.

Chelsea in chiusura per Nkunku del Lipsia. C’era anche il Milan sul ragazzo

Nkunku, che compirà 25 anni il prossimo novembre, aveva destato particolare interesse anche nel nostro campionato. Il Milan, infatti, aveva mostrato un interesse importante per il calciatore, salvo poi doversi tirare indietro per le richieste esose da parte del club tedesco. Sarebbe stato un acquisto importante per il club rossonero, per dare seguito ad un progetto giovani che procede spedito.

Il calciatore è pronto a fare il salto di qualità definitivo volando in Inghilterra, dove il Chelsea lo aspetta a braccia aperte. Stiamo parlando di un giocatore che nel massimo campionato inglese e nel Chelsea, potrebbe consacrarsi definitivamente e fare la differenza. Un ulteriore acquisto per il club, che sta mettendo su una squadra perfetta con un mix tra giovani e calciatori di esperienza.

Nonostante sia ancora molto giovane, in carriera ha già vinto 3 campionati francesi, 3 Supercoppa di Francia, 2 coppa di lega francese, 2 coppe di Francia ed una coppa di Germania. Il prossimo obiettivo sarà quello di aggiungere alla propria bacheca qualche trofeo in terra inglese.