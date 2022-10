Juventus, pressing su Kaio Jorge: prestito e contropartita

Kaio Jorge potrebbe tornare in Brasile: possibile prestito a gennaio

La Juventus ha dovuto far fronte a tante assenze pesanti in questo inizio di stagione. Chiesa sta ancora recuperando dopo il grave infortunio al ginocchio, Pogba è anche lui alle prese con problemi al ginocchio.

Ma non solo loro due: l’infermeria della Juventus è ricca di giocatori infortunati tra cui c’è anche il brasiliano Kaio Jorge. L’attaccante classe 2002 è arrivato a Torino nell’estate 2021 dal Santos. Lo scorso anno ha collezionato appena 11 presenze tra campionato e Coppa Italia, senza mai andare in gol. Poi è passato all’U23 in Serie C, ma l’infortunio che ha portato alla rottura del tendine rotuleo lo ha costretto a un lungo stop. Kaio Jorge deve ancora recuperare e in questo inizio di stagione non ha ancora mai messo piede in campo. Intanto, però, il suo talento non è passato inosservato ad un altro club brasiliano.

Juventus, il Flamengo vuole Kaio Jorge

Kaio Jorge potrebbe far ritorno in Brasile. Su di lui c’è il forte interesse del Flamengo che vorrebbe provare a prelevarlo in prestito. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, l’attaccante bianconero potrebbe tornare nel campionato brasiliano già nel mercato di gennaio. Il Flamengo punta ad un prestito fino al 2023 e potrebbe inserire Gabigol nell’affare con la Juventus. Il Flamengo in estate ha prelevato Arturo Vidal dall’Inter e ora sogna anche il talento bianconero per l’attacco.