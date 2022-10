Inter, Correa scaricato: scambio in Spagna

L’Inter scarica Joaquin Correa e lavora allo scambio con la big spagnola

L’Inter ha trovato la scintilla della sua stagione vincendo di misura contro il Barcellona in Champions League dopo le brutte sconfitte contro Udinese e Roma.

I nerazzurri hanno dato un segnale importate, nonostante le assenze di due big come Brozovic e Lukaku. Inzaghi ha perso anche Joaquin Correa che proprio contro i blaugrana ha rimediato un problema al ginocchio. L’argentino era partito titolare contro la squadra di Xavi, al fianco di Lautaro Martinez, senza, però, brillare particolarmente. El Tucu non ha iniziato bene la stagione: appena 2 gol in 11 presenze e prestazioni ben lontane da quello che è il suo reale valore. Ad oggi l’investimento dell’Inter non è andato a buon fine e Marotta sta concretamente valutando l’ipotesi di sacrificarlo.

L’Inter ‘scarica’ Correa e tenta lo scambio con l’Atletico

L’Inter sta valutando l’ipotesi di sacrificare Correa e sta cercando di imbastire uno scambio con l’Atletico Madrid. Scambio che coinvolgerebbe l’esterno d’attacco francese di origini guadalupensi Thomas Lemar. Il classe ’95 non è ancora decollato in questa stagione ma il suo valore è indiscusso. Il suo contratto scade nel 2023 e il rinnovo non è ancora arrivato. Ecco perché per l’Inter lo scambio con la squadra del Cholo Simeone è un’opzione concreta. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro.