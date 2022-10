Calciomercato Inter e Juve, scambio lampo targato Klopp

Il calciomercato di Juventus ed Inter vicino ad una svolta, in vista della sessione invernale di gennaio: Klopp ci mette lo zampino

In attesa di scendere in campo contro Milan e Sassuolo, i pensieri di Juventus e Inter continuano ad essere rivolti a quelle che, tra poche settimane, potrebbero essere le operazioni di calciomercato da portare avanti per completare le rose di Allegri e Inzaghi. Nonostante i numerosi e pesanti arrivi in estate, sia i bianconeri che i nerazzurri punteranno a ripetersi già nel mese di gennaio.

Attenzione, tuttavia, all’insidia dalla Premier League. Jurgen Klopp ed il suo Liverpool può rovinare, già nelle prime settimane del 2023, i piani di Cherubini e Marotta.

Scambio a gennaio: saluta il Liverpool

Le strade di mercato di Juventus ed Inter sembrano avvicinarsi inevitabilmente a quelle dei ‘Reds’, in vista della prossima sessione di mercato. E non arriverebbero buone notizie per le big di Serie A, a caccia di colpi di un certo livello per il mese di gennaio. Perchè il Liverpool vorrebbe accelerare, bruciando la concorrenza dei club interessati, per arrivare subito a Youri Tielemans. Il forte centrocampista belga è in scadenza a giugno con il Leicester ed è risaputo il grande interesse del Liverpool per lui. Il 25enne ex Monaco piace da tempo a Juventus ed Inter che hanno pensato a lungo di portarlo a zero nel calcio italiano, tra pochi mesi.

Ma Jurgen Klopp arriverebbe a sacrificare un altro obiettivo del calcio italiano. Naby Keita, centrocampista guineano classe 1995, il cui contratto con il club inglese scadrà al termine dell’attuale stagione. Se lo scambio dovesse concretizzarsi già ad inizio anno, sia Juventus che Inter rimarrebbero a mani vuote sul doppio fronte.

Tielemans per Keita, situazione in divenire: adesso Juventus ed Inter sono avvisate.