Addio al Milan, arriva l’offerta bomba

Sta per scatenarsi un terremoto nel calciomercato della Serie A e d’Europa. In arrivo un’offerta pazzesca

Le squadre di Serie A dovranno stare molto attente a prendersi cura dei loro gioielli, perché tra qualche mese potrebbero arrivare offerte irrinunciabili sia dal lato economico, che di prestigio sportivo.

Con il mondiale di mezzo c’è tutto il tempo per pianificare une mercato importante e sferrare i colpi decisivi in estate, se non addirittura a gennaio, quando la competizione sarà volta al termine. Non è una novità che le squadre estere guardino in casa di squadre come Inter e Milan, infatti tiene botta il destino di Skriniar, ma dall’altra sponda di Milano dovranno curarsi di blindare il gioiello d’attacco. In arrivo un’offerta irrinunciabile

Offerta bomba, impossibile non lasciare Milano

Il PSG stavolta è intenzionato ad andare giù pesante. Rafael Leao è l’obiettivo numero uno dei parigini e la dirigenza è disposta a fare carte false pur di portare l’attaccante portoghese in Francia. Infatti sembrerebbe che il PSG stia per presentare un’offerta che comprende il cartellino di Hakimi più un conguaglio economico di almeno 40 milioni di euro. Se consideriamo il valore attuale del terzino (65 milioni), stiamo parlando di oltre 100 milioni di proposta. Sarà difficile rifiutar un’offerta simile, anche perché al momento il Milan e Leao non hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto che scadrà nel 2024. Il PSG farà leva anche su questo, oltre a una proposta contrattuale tutta da vedere.

Ma è risaputo, i parigini hanno una potenza economica che fa invidia a tutta Europa, quindi i rossoneri dovranno fare i conti anche con il contratto che verrà offerto al portoghese. Pioli vuole tenere Leao a tutti i costi, ma la contropartita Hakimi non è certo roba da poco perché stiamo parlando comunque di un giovane che rientrerebbe perfettamente nel progetto Milan.