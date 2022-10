Triangolo di fuoco: vogliono toglierlo a Juventus e Milan

Juventus e Milan si guardano attorno sul calciomercato e seguono attentamente un ottimo centrocampista, ma devono fare i conti con una big

Terminata la nona giornata di Serie A, è già tempo di tornare a calcare il prato verde. È di nuovo tempo di Champions League, con Juventus e Milan che stasera saranno protagoniste. I rossoneri, in particolare, dovranno vedersela faccia a faccia col temibile Chelsea targato Potter. La squadra guidata da Pioli è chiamata al riscatto, dopo aver perso malamente l’andata in quel di Stamford Bridge. Compito assai arduo, considerando che i ‘Blues’ appaiono in ripresa rispetto ad inizio stagione.

Servirà, dunque, la forte spinta di San Siro, ossia il dodicesimo uomo milanista in campo. Estremamente più fattibile, almeno sulla carta, l’impegno de ‘La Vecchia Signora’. Vlahovic e compagni affrontano in trasferta il Maccabi Haifa: obbligatorio, ovviamente, mettere a referto il secondo successo europeo consecutivo, sperando di poter riaprire il discorso qualificazione agli ottavi di finale. La gara in questione non va assolutamente sottovalutata, anche perché il ko a Milano ha ampiamente dimostrato come i bianconeri non siano affatto usciti dal periodo di crisi, anzi.

Come ammesso dallo stesso Massimiliano Allegri, il gruppo è ricascato negli errori visti il mese scorso e, di conseguenza, massima attenzione. Dando sempre un’occhiata a ciò che accadrà al Parc des Princes, durante il match tra Paris Saint Germain e Benfica. La Juve, inoltre, presenta un motivo in più al fine di osservare la compagine portoghese, inerente alla sfera del calciomercato.

Calciomercato Juventus e Milan, il Barcellona pensa a Fernandez

Entrando più nello specifico, piace parecchio Enzo Fernandez, centrocampista argentino classe 2001. Un giovane talento davvero niente male, apprezzato non poco pure dal Milan. Le due italiane, però, devono fare i conti con la prestigiosa concorrenza del Barcellona. Stando a quanto riferisce ‘Sport.es’, i catalani starebbero seriamente valutando l’acquisto dell’ex River Plate per sostituire Sergio Busquets, con quest’ultimo in scadenza di contratto giugno 2023 (a meno di sorprese non rinnoverà).

Fernandez, nel calcio europeo, si è adattato a giocare proprio in quella posizione, perciò potrebbe senza dubbio essere l’opzione giusta. La valutazione del cartellino, al momento, pare si attesti sui 25-30 milioni di euro. Altre piste sono più complicate e il Barcellona, quindi, ci pensa in maniera concreta, mentre Juventus e Milan osservano la vicenda.