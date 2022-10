Milinkovic-Savic e la Juve, clamoroso in diretta: “A zero”

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo, nonostante manchino ancora più di due mesi alla riapertura ufficiale.

Il calciomercato, con il passare delle settimane, sta entrando sempre più nel vivo. Nonostante manchino ancora più di due mesi alla riapertura, i grandi club del nostro campionato stanno già pensando a come rinforzare la rosa a disposizione dei propri allenatori. Fra questi c’è la Juventus che, visto il disastroso inizio di stagione, vuole regalare rinforzi al tecnico Massimiliano Allegri per potenziare ulteriormente la rosa.

Tra i ruoli che i bianconeri vorrebbero rinforzare c’è sicuramente il centrocampo. Il mister livornese ha bisogno di qualità in mezzo al campo, e la società vorrebbe accontentarlo. Proprio per il centrocampo, c’è un nome su tutti che stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera.

La Juventus su Milinkovic: operazione difficile a gennaio

Il club bianconero, infatti, vorrebbe portare alla corte di Allegri Sergej Milinkovic Savic, gioiello della Lazio. La trattativa, specialmente per il mercato di gennaio, appare molto difficile. Ilario Di Giovambattisa ha parlato a Radio Radio esprimendo la sua opinione sul trasferimento del 21 biancoceleste in bianconero, dichiarando che “Milinkovic alla Juve a gennaio? Io personalmente sono convinto che il giocatore giocherà nella Lazio sino alla scadenza di contratto, nel 2024, poi andrà via a zero”. Insomma, la trattativa per portare il sergente a Torino nel mercato di gennaio appare molto complicata.