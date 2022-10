“Vuole il male della Juventus”: Agnelli fa scoppiare il caos

Il tracollo contro il Maccabi Haifa allontana le speranze europee della Juventus di Allegri: attacco totale nei confronti del presidente Agnelli

La stagione della Juventus ha ormai assunto le tinte della delusione totale, agli occhi dei tifosi bianconeri e non solo. La squadra di Allegri, dopo aver incassato il netto 2-0 dal Milan, è finita con il medesimo risultato anche contro il Maccabi Haifa. E adesso, quando mancano solo due giornate al completamento del gruppo H, le speranze di approdare agli ottavi sono ridotte al lumicino.

Un disastro praticamente totaleche mette al centro delle critiche, ormai da mesi, Massimiliano Allegri. Ad affiancare l’allenatore toscano è tuttavia è anche Andrea Agnelli, reo di non aver dato una scossa alla squadra in netta difficoltà, magari con il cambio alla guida tecnica.

Agnelli nella bufera: “Elkann fate presto”

Un’opinione che i tifosi juventini, su Twitter, hanno condiviso con l’hashtag #Agnelliout che sta letteralmente spopolando. Andrea Agnelli, secondo i tifosi, è responsabile tanto quanto Allegri (forse di più) della fallimentare stagione della Juventus. “Secondo Agnelli i tifosi fanno fatica a girare pre strada. Io giro benissimo, è lui che ha problemi insieme ad un allenatore decotto”, scrive un tifoso sul noto social. Tweet che si susseguono e non risparmiano il patro della ‘Vecchia Signora’: “Andremo in Serie B grazie ad Agnelli, i giocatori non vogliono Allegri”.

Attacco su più fronti con chi scrive un semplice “Agnelli out” e chi, invece, ci va giù ancora più pesante considerando il presidente il maggior responsabile del progetto fallimentare: “Un Agnelli che vuole il male della Juventus non si era mai visto in tutta la storia ultra centenaria della società. Situazione surreale”. Un tfoso, quasi disperato, conclude in modo chiaro: “Credo che ‘AllegriOut’ vada sostituito con l’hashtag del presidente. Con l’improponibile difesa del tecnico si e’ di fatto reso responsabile del disastro. Elkann fate presto fermate questo duo“.

Ecco i tweet dei tifosi bianconeri:

Secondo Agnelli i tifosi fanno fatica a girare per strada. Io giro benissimo, è lui che ha problemi insieme ad un allenatore decotto. #AllegriOut #AgnelliOut — Paolo Francioni (@TwittdiPaolo) October 12, 2022

Andremo in serie B grazie ad #AgnelliOut i giocatori non vogliono #Allegri #AllegriOut . — Emmanuel Pisani (@emmpad2) October 12, 2022

Un #Agnelli che vuole il male della #Juventus non si era mai visto in tutta la storia ultra centenaria della società. Situazione surreale. #Allegri — Nico (@1411nico) October 11, 2022

L’unico in grado di fermare @ErlingHaaland è Massimiliano Allegri.

Metti fine alle nostre sofferenze @andagn esonera Allegri e dimettiti.#AllegriOut #AgnelliOut — Mattia Torri (@CondorTorri) October 12, 2022