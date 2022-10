Alla Juve già a gennaio: l’ombra di Allegri sull’Inter

La Juventus riflette anche sul tema calciomercato e potrebbe tentare di soffiare all’Inter un calciatore che i nerazzurri seguono da tempo

Crisi e buio totale. “Sono arrabbiatissimo e provo vergogna per questa situazione, dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi“, queste parole rilasciate dal presidente Andrea Agnelli inquadrano perfettamente il momento. Il numero uno della Juventus si è voluto sfogare, mettendoci la faccia pubblicamente al termine della disfatta bianconera (l’ennesima in questa prima parte di stagione) contro il modesto Maccabi Haifa.

La squadra israeliana ha letteralmente dominato Vlahovic e compagni nel primo tempo e nella ripresa la musica non è che sia cambiata poi più di tanto. No, non ci siamo: non è ammissibile assistere ad una ‘Vecchia Signora’ ridotta in un simile stato. Praticamente a pezzi, sotto tutti i punti di vista. Non c’è più una linea guida ben chiara da seguire, piuttosto la sensazione è che dall’interno si viva uno scenario di estrema confusione.

E non esiste certamente un unico colpevole, anche se il desiderio ampiamente dichiarato dei supporters juventini è mandare via immediatamente Massimiliano Allegri. Il patron Agnelli, però, non intende cambiare la guida tecnica almeno fino alla conclusione dell’annata in corso, come detto da lui stesso martedì nell’intervista. Insomma, domina uno sconforto generale: ora niente va preso sotto gamba, neanche i temi riguardanti la sessione invernale del calciomercato.

Calciomercato, affare Pedraza: la Juve insidia l’Inter

A tal proposito, attenzione alla pista che porta al nome di Alfonso Pedraza. Il terzino sinistro/esterno di centrocampo in forza al Villarreal, classe ’96 (compirà 27 anni il 9 aprile), presenta qualità fuori dal comune. Lo sa bene l’Inter, la quale da tempo segue il profilo in questione. In estate, tra l’altro, Pedraza aveva affrontato la ‘Beneamata’ in un’amichevole, con ottimi risultati a livello personale. Simone Inzaghi apprezza parecchio lo spagnolo, con i nerazzurri che – stando a quanto si apprende da ‘Relevo’ – non vogliono mollarlo viste le problematiche riscontrate nella corsia mancina.

Non è affatto da escludere, però, che la Juventus decida di inserirsi nella corsa. I bianconeri, come noto, hanno un bisogno urgente di potenziare quella zona di campo (Alex Sandro continua a deludere), dunque eventualmente si tufferebbero all’assalto già a gennaio. A complicare il potenziale affare c’è di sicuro la scadenza del contratto, prevista per giugno 2026. La valutazione, infatti, dovrebbe attestarsi intorno ai 25 milioni di euro. Pedraza, nonostante ciò, potrebbe comunque dare vita ad un vero e proprio derby di mercato fra Juve e Inter.