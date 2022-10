Carta Pellegrini per la Juventus: accordo che beffa la grande rivale

La Juventus è pronta a beffare una grande rivale e mettere a segno un colpo importante: Luca Pellegrini la carta nell’affare

La Juventus vive il periodo più difficile degli ultimi 20 anni. Il club bianconero infatti continua a faticare a ottenere risultati sia in Italia e in Europa, come testimoniato dalle ultime due partite perse contro Milan e Maccabi Haifa, entrambe per 2-0.

Così la rosa di Massimiliano Allegri sembrerebbe avere bisogno di rinforzi in vari reparti, in particolare in difesa. Così i bianconeri potrebbero puntare il mirino tra le fila di una grande rivale, cercando il grande colpo. Nell’affare anche il cartellino di Luca Pellegrini.

Calciomercato Juventus, Pellegrini per arrivare a Igor: accordo alla Vlahovic

Si inizia già a pensare a come rinforzare la rosa in casa Juventus, con i bianconeri che necessitano sicuramente di qualche nuovo innesto in difesa. Così la Juventus potrebbe tornare a guardare in casa Fiorentina, precisamente a Igor.

Il difensore viola nell’ultima stagione è cresciuto molto e potrebbe essere l’uomo giusto da affiancare a Bremer in difesa. Per convincere la Fiorentina la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Luca Pellegrini, seconda scelta per Allegri. Ma attenzione, perché i bianconeri potrebbero trovare nel frattempo l’accordo con il giocatore, beffando così la Fiorentina, come fatto già in passato con Vlahovic.