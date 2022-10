Inter, sondaggio per Simeone: il Cholo può portare l’ex Serie A

Sondaggio dell’Inter per il Cholo Simeone: l’allenatore argentino può portare con sé un big

L’Inter non esclude la possibilità di cambiare allenatore a fine stagione. Simone Inzaghi non è ancora sicuro della sua permanenza sulla panchina nerazzurra.

L’Inter sta sondando il terreno per il Cholo Simeone, come riportato da ‘todofichajes.com’. L’allenatore argentino è il primo candidato per sostituire Inzaghi nella prossima stagione, lui che conosce molto bene l’ambiente interista avendolo vissuto da calciatore. Il Cholo sembra ormai agli sgoccioli della sua avventura all’Atletico Madrid e si candida a diventare il nuovo allenatore dell’Inter.

Inter, Simeone porta De Paul a giugno

L’eventuale arrivo di Simeone all’Inter potrebbe aprire anche un ulteriore scenario di calciomercato. Il Cholo potrebbe convincere a venire con sé Rodrigo De Paul che tornerebbe volentieri in Serie A dopo i suoi anni all’Udinese. Da quando è approdato a Madrid non è riuscito quasi mai a brillare con l’Atletico e l’ipotesi Inter potrebbe allettarlo. Lo scenario sembra molto difficile, soprattutto per le cifre dell’operazione ma rimane un’opzione non impossibile, visto anche l’interesse pregresso dei nerazzurri per il trequartista argentino.