Inter, botta e risposta sul futuro: è successo in diretta

Nel post partita di Inter-Salernitana arriva il botta e risposta sul futuro del calciatore: accade tutto in diretta

L’Inter vince e convince contro la Salernitana, conquistando la seconda vittoria consecutiva, quarto risultato utile calcolando anche andata e ritorno contro il Barcellona in Champions League. I nerazzurri conquistano tre punti importanti grazie ai gol di Lautaro Martinez e Barella, che portano la squadra di Inzaghi al settimo posto in classifica.

Nel post partita del lunch match però si accende un botta e risposta sul futuro di Francesco Acerbi, difensore arrivato in estate all’Inter dalla Lazio. Frecciata a Inzaghi in diretta.

Inter, Acerbi nel post partita: la frecciata a Inzaghi sulla posizione in campo

Il difensore dell’Inter arrivato in estate dalla Lazio, Francesco Acerbi, continua a mettere in campo buone prestazioni da quando è in nerazzurro. Oggi però nel post partita della gara contro la Salernitana arriva un botta e risposta sul suo futuro.

Il giornalista di Sky Sport, Giancarlo Marocchi gli chiede: “Se un giorno ti fanno fare allenatore- giocatore, ti metti centrale o centrale di sinistra?”. Il difensore ha risposto: “Centrale, ma va bene anche a sinistra”. Dunque un messaggio a Simone Inzaghi sulla posizione in campo, visto che ultimamente gioca sempre a sinistra.