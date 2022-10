Anticipo Juve a gennaio: scambio e addio immediato

La Juventus ha già deciso, addio immediato a gennaio: scambio e anticipo alla concorrenza per il colpo dalla Premier

Può iniziare a rialzare la testa la Juventus dopo la vittoria nel derby contro il Torino. I bianconeri infatti grazie al gol di Vlahovic hanno conquistato una vittoria fondamentale per cercare di scacciare la crisi, anche se questo è solo un primo passo per trovare la giusta continuità per rialzarsi totalmente.

Nel frattempo la società juventina pensa già al futuro di alcuni giocatori, tra cui Weston McKennie. I bianconeri sarebbero pronti a sacrificare il centrocampista americano per mettere a segno un colpo importante dalla Premier League e anticipare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, McKennie via subito: scambio con Tielemans a gennaio

Il futuro di Weston McKennie continua a essere in bilico nella Juventus. Il centrocampista americano non sembra rendere al meglio negli ultimi tempi e a gennaio potrebbe essere sacrificato per un colpo importante.

Infatti McKennie potrebbe essere offerto al Leicester come contropartita per arrivare a Youri Tielemans. Il centrocampista belga ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2023, con molte squadre sulle sue tracce. Così la Juventus potrebbe offrire al club inglese lo scambio tra i due centrocampisti a gennaio, senza aspettare la scadenza del contratto di Tielemans, così da anticipare la concorrenza e assicurarsi un giocatore dalle indiscusse qualità.