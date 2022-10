Intreccio Mbappe-Ronaldo: che cosa sta succedendo

Continua la telenovela Mbappé-Real Madrid: la vicenda coinvolge Cristiano Ronaldo

Negli ultimi giorni Kylian Mbappé è tornato ad essere molto chiacchierato anche in chiave calciomercato, alla luce delle incomprensioni col PSG.

Il talento francese si è lamentato di non avere al Paris Saint-Germain un attaccante di ruolo che gli permetta di giocare nella posizione che più predilige, l’ala sinistra. Mbappé ha sottolineato come nella nazionale francese si trovi meglio a livello di gioco, avendo a fianco un centravanti di ruolo come Benzema o Giroud. L’allenatore del Paris, Galtier, ha chiarito la situazione ma questo ha aperto un nuovo capitolo di mercato sull’ex Monaco e sulla possibilità di poter approdare al Real Madrid. Il suo trasferimento a Madrid sembra ormai un capitolo chiuso ma la situazione attuale con l’ambiente parigino non è certo delle migliori.

Mbappé-Real capitolo chiuso: niente Paris per Ronaldo

In estate Mbappé è stato ad un passo dal vestire la maglia del Real Madrid ma la proposta mostre di rinnovo da parte del Paris Saint-Germain ha convinto il fenomeno francese a rimanere a Parigi. Adesso, però, la situazione è piuttosto tesa, nonostante il classe continui a segnare senza sosta: 8 gol in 9 gare di Ligue 1 e 4 gol in 4 partite di Champions.

Secondo quanto riportato da ‘Madrid Zone’, il capitolo Mbappé-Real Madrid è chiuso. Di conseguenza si spegne anche l’ipotesi di vedere Cristiano Ronaldo al PSG insieme al rivale di sempre Leo Messi. Un’idea che stuzzica molto la società ma che rimane utopica, vista la permanenza ormai quasi certa di Mbappé.