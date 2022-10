HIGHLIGHTS Napoli-Bologna 3-2: Osimhen rimanda gli azzurri in vetta

La squadra di Luciano Spalletti ottiene un’altra importante vittoria grazie al gol decisivo del subentrato Victor Osimhen

Al termine di una gara vibrante, ricca di colpi di scena, il Napoli piega la resistenza di un ottimo Bologna vincendo per 3-2 grazie ad un gol di Victor Osimhen.

I partenopei erano andati sotto al 41′ per effetto del gol di Zirkzee, salvo recuperare e passare in vantaggio nel giro di pochissimi minuti grazie alle reti di Juan Jesus, al 45′, e di Hirving Lozano, al 4′ della ripresa. Una papera di Meret ha poi consentito a Barrow di riportare il Bologna in parità , ma il nigeriano, al 69′, ha sfruttato al melgio uno splendido assist di Kvaratskhelia per il definitivo 3-2.

Napoli-Bologna 3-2: tabellino, classifica e highlights

NAPOLI-BOLOGNA 3-2



41′ pt Zirkzee (B), 45′ pt Juan Jesus (N), 4′ st Lozano (N), 6′ st Barrow (B), 24′ st Osimhen (N)

LA CLASSIFICA: Napoli 26, Atalanta 24, Lazio 21, Udinese 21, Milan 20, Roma 19, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli 11, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina 9, Spezia 9, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3

* A breve in arrivo gli highlights del match