Marotta sul rinnovo di Skriniar: le sue sensazioni

Novità importanti rivelate dall’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, che ha parlato anche del futuro di Milan Skriniar

Il futuro di Milan Skriniar è sempre in bilico: in estate il centrale slovacco è stato vicinissimo alla cessione con la proposta da urlo del PSG, rifiutata dalla società nerazzurra.

La volonta c’è, ma tutto dipenderà quello che vorrà Milan Skriniar. Il centrale slovacco dell’Inter è stato vicinissimo all’addio in estate con il PSG che gli ha fatto la corte fino alle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Lo stesso amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rivelato ai microfoni di Calciomercato.it: “Sono fiducioso al momento, ma sarà decisivo quello che lui deciderà”.

Inter, Marotta sul momento dei nerazzurri

L’Inter è ripartita alla grande dopo un momento delicato. L’ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha esaltato le qualità di Simone Inzaghi, capace di ricompattare l’ambiente riuscendo così a collezionare risultati importanti in Champions League e in Serie A. Le prossime sfide saranno così decisive per terminare alla grande la prima parte di stagione con la qualificazione agli ottavi della massima competizione europea prima della sosta del Mondiale, che si svolgerà a cavallo tra ottobre e novembre.