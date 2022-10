La Juventus sacrifica Locatelli per il pupillo di Allegri

La Juventus sacrifica Locatelli per arrivare al trequartista ex Serie A: il punto

La Juventus è tornata alla vittoria nel derby contro il Torino, una vittoria che può segnare lo spartiacque della stagione bianconera.

La squadra di Massimiliano Allegri è ancora molto distante dalla vetta della classifica ma col Torino ha dato un segnale importante ma le lacune sono ancora tante, soprattuto nel gioco. La società sa che ci sono ancora diversi tasselli da riempire e sta lavorando in chiave mercato per cercare di colmare alcuni vuoti, soprattutto sulle trequarti. La dirigenza bianconera sta sondando il terreno per diversi giocatori in quel reparto, tra questi anche una vecchia conoscenza della Serie A, Rodrigo De Paul.

Juventus, occhi su De Paul: carta Locatelli

La Juventus da tempo segue De Paul, sin dai tempi dell’Udinese, senza però aver mai tentato l’affondo decisivo. Il trequartista argentino da quando è arrivato all’Atletico Madrid non è riuscito a esprimersi al meglio. Non ha trovato una buona sintonia con il Cholo Simeone e spesso non è un titolare per l’allenatore argentino. La Juventus sta sondando il terreno per De Paul e sta valutando l’ipotesi di inserire Manuel Locatelli come contropartita.

De Paul ha un contratto fino al 2026 con i colchoneros e una valutazione di circa 35 milioni di euro. La sua voglia di tornare in Italia, però, potrebbe fare la differenza e aprire la strada alla Juventus per una trattativa. L’Atletico, però, non accetterebbe contropartite ma solamente un pagamento cash.