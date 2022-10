Milano-Torino asse infuocato: duello per il colpo in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe fare concorrenza alla Juventus per Sandi Lovric, centrocampista dell’Udinese di Sottil: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la batosta in Champions League contro il Chelsea di Graham Potter, viziata tra l’altro anche da qualche svarione arbitrale, ha ripreso la sua marcia nel campionato italiano di Serie A battendo, non senza difficoltà, il Verona passato nelle mani di Salvatore Bocchetti, tecnico subentrante a Gabriele Cioffi, esonerato dalla società scaligera.

I rossoneri, grazie alla rete del solito Tonali, hanno conquistato altri punti fondamentali in chiave campionato viste le vittorie del Napoli di Spalletti e dell’Inter di Simone Inzaghi, tornata a correre dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante. Il Diavolo sembra aver trovato la giusta maturità e ora può fare affidamento anche sui ricambi dalla panchina, basti pensare alla prestazione messa in mostra da Thiaw nella serata di ieri. Insomma, tutto sta procedendo per il verso giusto in casa Milan che, comunque, in vista delle prossime finestre di calciomercato, starebbe studiando un colpo a centrocampo proprio dal campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: sfida alla Juventus

Nel mirino del Milan sarebbe finito Sandi Lovric, nuovo acquisto estivo dell’Udinese che sta impressionando con il club friulano. Il giocatore austriaco, che ha già raggiunto una valutazione di circa 15-20 milioni di euro, è un centrocampista moderno in grado sia di fare interdizione che di agire come attaccante aggiunto nelle sortite offensive. Caratteristiche che fanno gola anche alla Juventus di Massimiliano Allegri a caccia di certezze in mediana. Restano da definire i tempi del possibile duello, se già nella finestra di gennaio, ipotesi complicata, ma da non scartare, o direttamente nella prossima estate dei trasferimenti.