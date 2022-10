Pallone d’Oro, trionfa Benzema: l’annuncio!

Karim Benzema conquista il Pallone d’Oro 2022: l’annuncio è arrivato pochi minuti fa con la consegna del premio da parte di Zinedine Zidane

Era già nell’aria da giorni: Karim Benzema conquista il Pallone d’Oro 2022. Un premio meritatissimo per l’attaccante francese del Real Madrid, che è stato assoluto protagonista in Champions League e non solo trascinando la compagine spagnola a suon di gol. “Un sogno da bambino”, l’annuncio dello stesso centravanti transalpino che è tornato anche in Nazionale dopo tanti anni. Al secondo posto troviamo Lewandowski, che si è trasferito in estate al Barcellona lasciando dopo tanti anni il Bayern Monaco; in terza posizione c’è il centrocampista belga del City, Kevin De Bruyne con Manè alle sue spalle.

Pallone d’Oro, l’emozione di Karim Benzema

Sul palco della premiazione ha rivelato: “Zidane è stato il mio modello. Quando non ero in nazionale ho attraversato anche momenti difficili, ma ho sempre sognato di vincere questo trofeo”. Infine, ha rivelato: “Ringrazio i compagni di squadra, il mio grande presidente Florentino Perez, i miei genitori, tutti. Senza la squadra non avrei potuto mai vincere il Pallone d’Oro”.