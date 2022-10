HIGHLIGHTS Lecce-Fiorentina: Kouame risponde a Ceesay

Pari con gol nel posticipo serale di lunedì 17 ottobre: Kouame regala un punto che non fa gioire tanto Italiano, Lecce sprecone

La Fiorentina non riesce più a vincere in campionato. Dopo il successo importante in Conference League, i viola trovano un altro pari in Serie A. Svantaggio iniziale per gli uomini di Italiano con la rete di Ceesay per i padroni di casa del Lecce: poi ci pensa Kouame a fissare il risultato sul definitivo 1-1.

Lecce-Fiorentina 1-1: tabellino, classifica e highlights

Lecce: Falcone, Pongracic, Baschirotto, Askildsen (68′ Bistrovic), Gonzalez (89′ Helgason), Banda (74′ Di Francesco), Gallo, Strefezza, (89′ Oudin), Blin, Ceesay, Umtiti (89′ Gendrey). All.: M. Baroni.

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Biraghi ©, Bonaventura, Jovic (5′ Cabral), Gonzalez N., Martinez Quarta, Mandragora (58′ Duncan), Barak, Igor (58′ Milenkovic), Kouame (83′ Ikonè). All.: Italiano

Marcatori: 42′ Ceesay, 48′ Kouame

Ammoniti: Mandragora, Kouame, Blin, Terraciano, Strefezza, Pongracic, Quarta, Gallo

