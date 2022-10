Juve-Inter, sfida infinita: il big è fuori rosa

Il calciomercato di Juventus ed Inter prende forma, con una ghiotta occasione direttamente dal top club spagnolo: lo scenario

Secondo quanto viene riportato da ‘ElNacional.cat’, novità importanti sarebbero attese in casa Real Madrid e che possono coinvolgere le squadre di Serie A. I ‘Blancos’, reduci dal netto successo sul Barcellona confermando quindi il primo posto in Liga, avrebbero presto un’importante decisione.

Uno dei big di Carlo Ancelotti è infatti finito fuori rosa, almeno fino a gennaio, quando per lui potrebbe esserci la fila in ottica cessione. Inter e Juve alla finestra, ecco di chi si tratta.

Fuori rosa: il Real fa sognare Juve e Inter

Il quotidiano iberico sostiene come il futuro di Eden Hazard, esterno del Real Madrid, sia ormai definitivamente segnato. Dopo un’apparente ripresa da parte del belga, tornato anche in una forma fisica ottimale, viene riferito come l’ex Chelsea sia finito per ricadere negli stessi ‘vizi’ extracalcistici, tornando a fare una vita non proprio da professionista. Ecco perchè Ancelotti ed i vertici delle ‘Merengues’ hanno deciso di allontarlo definitivamente dal campo, fino a gennaio. Quando si faranno i conti con le possibili offerte per Hazard, ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con la società di Florentino Perez.

Già accostato in passato alla Serie A, il classe 1991 può rappresentare una pista calda per l’attacco della Juventus. Attenzione, però, anche all’Inter: tra i nerazzurri il compagno in nazionale, Romelu Lukaku, che potrebbe convincerlo a scegliere la squadra di Simone Inzaghi nella prossima sessione di calciomercato. La realtà dei fatti è che Hazard rimarrà fuori rosa fino a gennaio ed il derby d’Italia per il 31enne, che in questa stagione ha accumulato 5 presenze, con soli 215′, 1 gol ed 1 assist all’attivo.

Situazione dunque in divenire, con Juventus ed Inter che fiutano il grande colpo: Hazard può diventare una priorità per il mese di gennaio.