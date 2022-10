Scambio secco con Bonucci: proposta shock dalla Spagna

I grandi club italiani e Europei sono alla ricerca di calciatori pronti, in grado di aumentare il tasso tecnico della propria squadra.

I grandi club sono alla ricerca di calciatori in grado di aumentare il tasso tecnico della propria squadra in vista del futuro. Non ci sono però solo gli acquisti, ma anche le cessioni che le società vogliono fare sopratutto per liberarsi di ingaggi importanti. E’ il caso del Barcellona, che vuole continuare la propria rivoluzione liberandosi dei calciatori avanti con l’età e con ingaggi troppo esosi per le casse del club.

Piquè e Jordi Alba sono i più indiziati a lasciare il club catalano, visto che sono utilizzati con il contagocce dal tecnico Xavi. Oltre il lato tecnico, c’è anche quello economico visto che i due calciatori guadagnano moltissimo per le finanze dei bluagrana. Proprio sul terzino spagnolo, negli ultimi giorni, sono circolate voci su un possibile approdo alla Juventus che vede coinvolto un calciatore bianconero.

Scambio Bonucci – Jordi Alba impraticabile

Si è parlato, infatti, di un possibile scambio tra Juventus e Barcellona, con il 19 bianconero che avrebbe preso la via di Barcellona e Jordi Alba quella di Torino. Questa ipotesi, però, è praticamente impraticabile, in quanto gli spagnoli non intendono liberarsi di un ingaggio pesante per inserirne un altro. Altro dettaglio sta nell’età di Bonucci che avanza, ragion per cui il club catalano non sembra minimamente interessato ad un affare di questo genere. Se la Juventus è interessata all’acquisto del terzino spagnolo, dunque, dovrà trattarlo senza l’inserimento di contropartite tecniche. Il Barcellona, dal canto suo, aspetta offerte che le consentano di liberarsi di quei calciatori con ingaggi ritenuti esorbitanti dall’intera dirigenza.