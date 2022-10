Allegri ha la nuova squadra: lo ‘segue’ Rabiot

I più grandi club europei stanno pensando se sia il caso di mantenere la stessa guida tecnica la prossima stagione, oppure se è arrivato il momento di cambiare.

I grandi club europei sono al lavoro non solo per rinforzare le proprie squadre, ma anche per capire se sia il caso di cambiare guida tecnica. E’ il caso della Juventus, che potrebbe decidere di dire addio a Massimiliano Allegri, visti i scarsi risultati ottenuti fino ad ora. C’è un grande club che sembrerebbe interessato al tecnico livornese, qualora si concretizzasse l’addio con la squadra bianconera.

Il Psg, infatti, starebbe monitorando la situazione relativa all’attuale tecnico bianconero. I francesi vorrebbero portarlo sotto la Torre Eiffel, e sarebbero pronti ad intervenire qualora la situazione con la Juventus peggiorasse. Il tecnico potrebbe richiedere al club parigino un suo fedelissimo, che andrebbe a rinforzare il centrocampo.

Il Psg su Allegri: potrebbe portare con lui un fedelissimo

Il calciatore che Allegri porterebbe con se a Parigi è Adrien Rabiot. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno, visto che ha vestito la maglia del Paris Saint Germain prima di approdare alla Juventus. Un altro allenatore visionato dai francesi è Zinedine Zidane, che dopo l’esperienza al Real Madrid è senza squadra. Il sogno del tecnico francese, però, è quello di guidare la nazionale. Per questo motivo, la pista Allegri potrebbe prendere sempre più piede dalle parti di Parigi.