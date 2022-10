Gelo totale Bonucci-Allegri: il verdetto è stato già emesso

In casa Juventus continua ad esserci non poca tensione tra mister Massimiliano Allegri e il capitano Leonardo Bonucci: decisione già presa

La Juventus rivede la luce, ma non è sufficiente. Il successo nel Derby della Mole ai danni dei cugini granata ridà senza dubbio un pizzico di fiducia per il prosieguo del cammino. Ora, però, parlare di crisi superata sarebbe di certo un azzardo. Troppi i passi falsi accumulati dalla ‘Vecchia Signora’, di conseguenza è bene aspettare prima di emettere giudizi definitivi sullo stato psicofisico di Vlahovic e compagni.

A prescindere dai risultati, stando a quanto riferisce ‘La Stampa’, si registra sempre più freddezza nei rapporti tra il tecnico Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci, come . I due protagonisti non hanno mai avuto un grande feeling, basti pensare al famoso sgabello. Complice il periodo buio che stanno attraversando i torinesi, la situazione adesso appare ancora più difficile da gestire.

Calciomercato Juventus, sempre più gelo tra Allegri e Bonucci: il capitano vuole restare

Sabato, peraltro, il difensore centrale e capitano della Juve è partito a sorpresa dalla panchina. Insomma, la tensione si avverte, in più l’ex Milan ha vissuto giorni alquanto complicati a causa delle voci di calciomercato riguardanti un suo possibile addio alla Juve durante la finestra dei trasferimenti di gennaio. Bonucci, dal canto suo, ha già espresso la propria volontà di restare in quel di Torino (il suo contratto termina a giugno 2024). Ma sarà necessaria una tregua con Allegri, considerando l’infortunio di Bremer che ne avrà per tre settimane.