Sogno (im)possibile: il prossimo colpo della Juventus alla Higuain e Vlahovic

Colpo ‘alla Higuain e Vlahovic’: la Juventus sogna un altro affare impossibile in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

“Se seguiamo Allegri? Certo, penso che siano domande banali. Seguiamo l’allenatore. A tutti capita un periodo difficile ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, vincere e dobbiamo continuare così”.

Dopo aver deciso il derby col Torino, Dusan Vlahovic ha spazzato via i rumors su una Juve schierata contro Massimiliano Allegri. “Nelle difficoltà si cresce. Penso che si impara di più. Mi metto a disposizione della squadra. Poi una partita la gioco bene e una non la gioco bene ma sono sicuro che sto dando il 100%. L’importante è che abbiamo vinto ed è fondamentale”, ha proseguito il bomber serbo. L’attaccante ha ritrovato il gol ed il sorriso ed è pronto a guidare la rimonta della squadra bianconera. Ieri sera Vlahovic è anche stato uno dei protagonisti del Gran Galà del calcio. Per il centravanti è stata l’occasione per ritrovare un amico extra-campo come Leao. I tifosi, e non solo, sognano.

Calciomercato Juventus, Leao il sogno impossibile: tutti i dettagli

Come noto, sta tenendo banco in casa Milan la questione rinnovo per Leao. Nella giornata di oggi non sarebbe andato in scena nessun incontro col padre del portoghese, e in agguato ci sono sempre i top club europeo con il Chelsea in prima fila. La stella rossonera potrebbe rappresentare il sogno estivo di Andrea Agnelli per un tridente da sogno con Vlahovic e Chiesa. Tuttavia, è al momento impossibile immaginare una cessione da parte del Milan ai rivali della Juventus: Maldini e Massara chiedono oltre 100 milioni di euro e la volontà è di blindare al più presto Leao.