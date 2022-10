Addio Zhang, l’Inter sogna: Marotta ha pronto il grande colpo

L’Inter potrebbe cambiare presto proprietà e con l’addio di Steven Zhang c’è già chi sogna: Marotta ha pronto il primo colpo

La delusione in casa Inter sicuramente è molta per questo inizio di stagione, ma presto potrebbe arrivare la svolta. Infatti la società nerazzurra potrebbe cambiare proprietà, con l’addio di Steven Zhang che sembrerebbe ormai destinato ad andare in porto.

Si è parlato di diversi fondi di investimento per acquistare l’Inter, ma per ora ancora non è arrivata un’offerta ufficiale. Con il possibile cambio di proprietà c’è chi inizia già a sognare, come l’amministratore delegato Beppe Marotta che pianifica già il primo grande colpo da mettere a segno.

Calciomercato Inter, il cambio di proprietà fa sognare: Marotta punta Varane

Il futuro della società nerazzurra potrebbe cambiare. Steven Zhang infatti potrebbe presto vendere l’Inter a un nuovo fondo, cercando di risolvere una situazione economicamente difficile. Con il cambio di proprietà potrebbero essere maggiori anche le possibilità di investimento sul mercato in futuro.

Così Beppe Marotta potrebbe iniziare a pensare al primo grande colpo da mettere a segno per il futuro. Uno dei nomi a cui potrebbe pensare l’amministratore delegato nerazzurro è Raphael Varane. Il difensore arrivato al Manchester United dal Real Madrid non sta di certo rispettando le aspettative. Con i ‘Red Devils’ ha un contratto fino al 2025 e con l’addio di de Vrij dall’Inter, il centrale francese andrebbe a costruire un trio difensivo da sogno con Skriniar e Bastoni. Un colpo importante che Marotta inizia a sognare in attesa del cambio di proprietà.