Maldini lo vuole, Simeone risponde: scambio clamoroso

Un obiettivo del Milan per la prossima stagione potrebbe trovare riscontro positivo presso Simeone: ma ad una condizione

Già in pr0cinto di fare affari ormai tre stagioni fa – celebre il pressing dei rossoneri su Angel Correa, all’alba della poi breve era Giampaolo – Milan ed Atletico Madrid ci riprovano. Ma non per l’attaccante argentino. Le mutue esigenze dei due club potrebbero trovare un punto d’incontro in uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Non è un mistero, infatti, che Paolo Maldini apprezzi le qualità di Rodrigo De Paul, il centrocampista argentino che non ha finora conquistato il cuore né del suo tecnico, nè dei tifosi colchoneri. Intendiamoci, l’ex Udinese la sua figura la fa sempre o quasi, ma ci si aspettava ben altro da un giocatre arrivato per la cifra di 35 milioni, battendo la concorrenza dell’Inter, che lo seguiva dai tempi di Antonio Conte allenatore dei nerazzurri. La prossima estate potrebbe essere quella giusta per vedere il ritorno dell’argentino in Italia, anche se il tecnico argentino dei madrileni ha chiesto un giocatore rossonero non esattamente sulla lista dei possibili partenti.

Asse Milan-Atletico: De Paul e Kalulu sul tavolo

Diego Simeone avrebbe individuato Pierre Kalulu, il classe 2000 col contratto in scadenza nel 2025, come obiettivo per la difesa del futuro. La valutazione dei due giocatori è simile, anzi forse quella del transalpino supera attualmente di qualche milione quella dell’albiceleste. L’idea, nella testa del Cholo, sarebbe quella di chiudere l’affare con uno scambio alla pari: difficile, considerando quanto il club rossonero punti su Kalulu per il futuro.

Diverso sarebbe il discorso se l’Atletico ‘onorasse’ il clamoroso scambio aggiungendo del cash al cartellino di De Paul. Per il Milan il sacrifico tecnico resterebbe tale, ma 5-7 milioni incassati dalla trattativa per il doppio affare potrebbero far molto comodo al club di Viale della Liberazione. C’è da rilevare come l’interesse del Milan per De Paul potrebbe anche concretizzarsi, in futuro, con un’offrta solo cash. Che porrebbe l’Atletico in condizione di fare una scelta chiara sul suo giocatore.