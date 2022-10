Juventus e Inter, è arrivata la svolta per Pochettino

Juventus e Inter continuano a ragionare sul futuro in panchina: svolta per il ritorno di Mauricio Pochettino

In questa prima parte di stagione al centro dell’attenzione ci sono state inevitabilmente Juventus e Inter. Le due squadre hanno deluso molto, in particolare i bianconeri che sono praticamente fuori dalla Champions League e in campionato faticano molto.

Le posizioni in panchina di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, nonostante le recenti vittorie delle due squadre, non sono ancora salde. Entrambe le società infatti continuano a ragionare sul futuro dei due tecnici, prendendo in considerazione possibili sostituti. Uno di questo sarebbe Mauricio Pochettino, ex tecnico del PSG per il quale arriva una svolta improvvisa.

Niente Juventus o Inter per Pochettino: lo aspetta l’Aston Villa

Mauricio Pochettino è uno dei candidati per le panchine di Juventus e Inter, qualora dovessero decidere di separarsi da Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi dopo l’inizio di stagione disastroso. Entrambi i tecnici da qui alla pausa per il Mondiale difficilmente verranno sostituiti, così Pochettino ha già trovato una nuova sistemazione.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’, il tecnico ex PSG sarebbe vicino alla panchina dell’Aston Villa. Il club inglese ha iniziato molto male la stagione e dopo la sconfitta contro il Chelsea il tecnico Steven Gerrard sarebbe a un passo dall’esonero. Così Pochettino sarebbe pronto a prendere il suo posto, dicendo addio definitivamente alle opzioni Juventus e Inter.