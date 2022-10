HIGHLIGHTS Salernitana-Spezia 1-0: ai granata basta uno squillo di Mazzocchi

I granata conquistano la nona posizione in Serie A grazie alla vittoria sui liguri dello Spezia

La partita è stata piuttosto combattuta, anche se nel primo tempo lo Spezia avrebbe forse meritato qualcosa di più.

Nel secondo tempo dopo una grande azione è stato Mazzocchi a decidere la partita, grazie a un bel tiro che si è andato a insaccare nell’angolino basso della porta difesa da Dragowsky. Arriva quindi al 48′ il goal del vantaggio, poi lo Spezia tenta di riacciuffare la partita ma tutti gli attacchi si rivelano sterili e poco efficaci. Al minuto 89 Nzola ha una grande occasione in area di rigore salernitana, ma si coordina male e manda la palla sopra la traversa. La Salernitana si gode la nona posizione in classifica con 13 punti, in attesa di vedere l’esito delle partite di oggi e di domani.

Salernitana-Spezia 1-0: tabellino, classifica e highlights

SALERNITANA-SPEZIA 1-0

48′ Mazzocchi

La classifica: Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Juventus* 19, Inter 18, Sassuolo 12, Torino 11, Empoli* 11, Salernitana* 13, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia* 9, Lecce 8, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.

*una partita in più

A breve gli highlights della partita