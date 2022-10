Il Liverpool si intromette: Juve subito tagliata fuori

Il Liverpool si fionda sul big ed è pronto alla super offerta: la Juventus è tagliata fuori

Il Liverpool scende in campo domani sera in Champions League contro l’Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la quinta giornata del girone per provare ad agganciare il Napoli.

I Reds sono tornati a stupire anche in Premier League vincendo contro il Manchester City ma hanno ancora diverse lacune da colmare. Il club inglese è infatti vigile sul mercato per cercare di rinforzare la propria rosa e sfruttare le occasioni che il calciomercato potrebbe offrire. Jurgen Klopp ha messo nel mirino un centrocampista olandese: si tratta di Frenkie De Jong, attualmente in forza al Barcellona. L’ex Ajax sta trovando meno spazio con Xavi, soprattutto da quando hanno preso terreno Pedri e Gavi.

Il Liverpool si fionda su De Jong: addio Juve

Come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, anche Chelsea e Manchester United hanno tentato un approccio col calciatore. Il Liverpool, però, sembra deciso a superare la concorrenza delle due big e rivali in Premier League. I Reds a fine mercato hanno reclutato Arthur dalla Juventus che, però, sta facendo i conti con un infortunio. Klopp ha bisogno di un rinforzo importante a centrocampo e De Jong farebbe al caso suo e del club.

Anche la Juventus ha mostrato un interesse concerto per il centrocampista del Barcellona ma il Liverpool sarebbe disposto a sborsare circa 85 milioni di euro per avere la meglio sulle concorrenti.