Grimaldo alla Juventus: si fa subito con lo scambio

Grimaldo nel mirino della Juventus: il terzino del Benfica potrebbe arrivare a gennaio tramite scambio. Tutti i dettagli

“L’eliminazione non sarebbe un fallimento personale. Sarei sì molto dispiaciuto, ma non pensiamo a questo. Speriamo di tenere aperta la porta, poi se il Benfica perdesse domani e vincesse l’ultima noi non potremo far altro che andare in Europa League“.

Massimiliano Allegri crede ancora nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, consapevole però che non dipenderà solo dalla sua Juve: “Facciamo un passettino alla volta. Sarà una partita bella da vivere, da giocare. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente, l’importante è fare una partita di grande compattezza”. La squadra bianconera è obbligata a battere Benfica e Paris Saint-Germain e sperare poi in un passo falso di una delle due formazioni contro il Maccabi Haifa. I portoghesi sono ancora imbattuti in Champions e stanno macinando risultati anche in campionato: stasera, al da Luz, servirà la prima grande impresa della stagione. Di fronte anche un osservato speciale, come noto, il terzino in scadenza a giugno, Grimaldo.

Calciomercato Juve, contropartita per arrivare subito a Grimaldo

Il laterale spagnolo è in cima alla lista della dirigenza bianconera per il post Alex Sandro. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile arrivo anticipato a gennaio, anche per bruciare la concorrenza delle big europee interessate a parametro zero. Sul piatto potrebbe finire il cartellino del giovane Kaio Jorge, un profilo di prospettiva sempre gradito dalla società portoghese. Staremo a vedere.