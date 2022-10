Firma gratis: il Milan ringrazia Ancelotti

Il Milan guarda già alla prossima stagione: occasione dalle ‘Merengues’, Maldini lo porta via gratis dal Real Madrid

Archiviata la sfida contro la Dinamo Zagabria, il Milan è adesso pronto a preparare il match con il Torino di Juric. Una trasferta complessa nella quale gli uomini di Pioli non dovranno sbagliare, se vogliono tenere il passo del Napoli capolista.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed è per questo motivo che Maldini e Massara si sta già muovendo per pianificare i prossimi colpi da regalare a Pioli, tra gennaio e giugno.

Dal Real al Milan: arriva a zero

Carlo Ancelotti ha portato tanto al Real Madrid in questi anni. Dalla recente vittoria in Champions League alla Liga (dove, adesso, è prima in classifica) il tecnico di Reggiolo sta disegnando la squadra a sua immagine e somiglianza. E, in tal senso, le scelte dell’ex allenatore del Milan potrebbero favorire i rossoneri in previsione dell’estate 2023. Perché uno degli obiettivi del ‘Diavolo’ è ormai un separato in casa in quel di Madrid e potrebbe, alla fine, scegliere di sbarcare a Milanello a fine stagione.

Si tratta dello spagnolo Nacho, centrale 32enne che non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i ‘Blancos’ il prossimo 30 giugno. Cresciuto calcisticamente con il Real, il difensore è stato avvicinato nei mesi scorsi anche alla Roma. Adesso l’Italia potrebbe avvicinarsi a Nacho, con il Milan in primissimo piano. Kjaer è tornato dall’infortunio ma non ha convinto a pieno (compirà, inoltre, 34 anni a marzo) ed è per questo che Maldini cerca un profilo di esperienza che, all’occorrenza, rimpiazzi i titolarissimi Kalulu e Tomori.

Nacho in questa stagione agli ordini di Ancelotti ha sì collezionato 7 presenze ma con soli 314’ in campo: il Milan, dunque, rimane interessatissimo alla finestra.