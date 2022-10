Ten Haag ha scelto: ecco il sostituto di Ronaldo

Cristiano Ronaldo non ha avuto un ritorno facile in quella che è stata la sua casa a inizio carriera. Ten Haag non ci fa più affidamento

Le ultime uscite del Manchester in Premier League hanno fatto discutere, non tanto per il calcio, ma per il comportamento di Cristiano Ronaldo, reo di aver avuto atteggiamenti non proprio maturi.

La sua parentesi a Manchester è destinata a terminare molto presto e la dirigenza sta pianificando, insieme a Ten Haag, il colpo di mercato che possa sostituirlo degnamente. Ormai Ronaldo sembra aver perso anche la fiducia dei tifosi e quando questo accade, è molto difficile uscirne.

Ten Haag snobba Joao Felix, l’obiettivo è un altro

Secondo quanto riportato dal Mirror, l’allenatore del Manchester United avrebbe scartato l’opzione Joao Felix per sostituire Ronaldo, orami sicuro della sua partenza da Manchester. Felix era stato accostato più volta ai Red Devils, ma l’allenatore olandese è sicuro che il profilo non corrisponda esattamente al tipo di attaccante che sta cercando. Il Manchester ha bisogno di un bomber che possa gonfiare la rete e Felix, per quanto affascinante, è un giocatore atto alla creatività più che alla finalizzazione sotto porta.

Ten Haag ha una richiesta ben precisa: Patrick Shick. Benché abbia segnato solamente 3 reti in 15 partite a Leverkusen, il ragazzo è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. L’ex Roma ha attirato su di sé gli sguardi di molte big e i Red Devils vogliono giocare d’anticipo, anche se il contratto fino al 2027 non renderà la trattativa molto facile. Valutato circa 50 milioni, Patrick Shick al momento è alle prese con un infortunio all’adduttore e non è ben chiara la data del suo possibile rientro, tuttavia Ten Haag lo ha seguito per tutta la stagione e lo ha individuato come sostituto di Ronaldo. La dirigenza del Manchester sembra volerlo accontentare.