Gosens pedina di scambio: l’Inter batte la Juventus

Gosens non convince Inzaghi e diventa un’importante pedina di scambio: l’Inter può bruciare la concorrenza della Juventus. Lo scenario e tutti i dettagli

Non è ancora decollata l’avventura in nerazzurro di Robin Gosens. L’ex Atalanta, arrivato per sostituire Perisic, è ad oggi la riserva di Dimarco sulla fascia sinistra di Simone Inzaghi.

L’esterno tedesco è già stato vicino all’addio in estate, ora vuole convincere Inzaghi: “Sono felice all’Inter, il mio obiettivo è affermarmi in questo grande club. Adesso devo giocare tre, quattro, cinque partite di fila, è quello per cui sto lavorando. Devo anche prendere un ritmo in vista del Mondiale. Il Leverkusen? Ho parlato con il ds del Bayer al telefono ed è stato uno scambio aperto e onesto. – ha ammesso il giocatore – Gli ho detto che all’Inter non ho finito il lavoro, mi sento molto a mio agio a Milano in questo momento e di certo non ci sono contro la mia volontà. Sono pienamente motivato, ma sono soddisfatto solo quando sono in campo, me lo aspetto da me stesso”.

Gosens ha nuovamente aperto al ritorno nel proprio paese: “Il ritorno in Bundesliga? Ho sempre seguito questo campionato sin da quando ero piccolo ed è l’unico che seguo costantemente dall’Italia. Naturalmente, non c’è alcuna garanzia che accadrà, ma vorrei assolutamente che accadesse”.

Calciomercato Inter, lo scambio per Raphael Guerreiro

Gosens potrebbe rappresentare un’importante pedina di scambio per Marotta e Ausilio, già a partire dal calciomercato invernale. L’occasione arriva proprio dalla Bundesliga, dove Guerreiro è in scadenza a giugno col Borussia Dortmund. La dirigenza dell’Inter potrebbe così proporre Gosens per arrivare al laterale portoghese già accostato anche alla Juventus. Cherubini è avvisato.