Doppio annuncio di Inzaghi in conferenza: dagli infortuni al rinnovo di Skriniar

L’Inter si prepara al match point in Champions: le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa

L’Inter ha già resettato la vittoria in extremis contro la Fiorentina al Franchi e adesso è pronta per la super sfida di domani in Champions League contro il Viktoria Plzen che potrebbe sancire il passaggio del turno dei nerazzurri con una giornata d’anticipo.

A inizio competizione era molto difficile prevedere che l’Inter potesse essere ad un passo dal passaggio del turno con una giornata d’anticipo in un girone con Barcellona e Bayern Monaco. I nerazzurri domani a San Siro hanno la grande occasione della stagione, come sottolineato da Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia: “La fase difensiva riguarda tutta la squadra, dobbiamo crescere. Sappiamo che abbiamo fatto quattro partite nel migliore dei modi, ma quella di domani è una finalissima.

Siamo in un girone molto più difficile dell’anno scorso. Sappiamo che ci serve la qualificazione domani perché a Monaco sarebbe molto complicato. Ci manca l’ultimo passo e una squadra come la nostra deve venire fuori”.

Inter, Inzaghi: “Lukaku in ripresa”. E sul rinnovo di Skriniar

Simone Inzaghi si è focalizzato anche sul recupero Romelu Lukaku: “Se l’allenamento andrà come ieri verrà convocato, così come Gagliardini. Sta lavorando con entusiasmo e voglia. Manca ancora l’allenamento di oggi ma è in netta ripresa ed è importantissimo per noi. Non averlo è stata una grave perdita per due mesi, ma in questo periodo a livello offensivo abbiamo sempre fatto buone cose, anche se si può sempre migliorare. Con Romelu speriamo di crescere ulteriormente”.

Inzaghi si è soffermato anche sul rinnovo di Skriniar: “Ho la fortuna di avere dirigenti bravissimi. Spero si possa risolvere tutto velocemente, fermo restando che Skriniar è in netta crescita dopo un brutto infortunio in estate. Sul contratto, so già che i dirigenti sono bravi e al lavoro per risolvere la situazione. Mondiale? I giocatori sanno che le loro prestazioni al Mondiale dipenderanno anche dal rendimento qui all’Inter”.