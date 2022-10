Super scambio, decide Kessie: svolta per Juve e Inter

Il calciomercato può regalare un clamoroso scambio: svolta per Juventus e Inter, decisivo il futuro di Kessie

Juventus ed Inter vivono una situazione di classifica molto simile e per niente soddisfacente, viste le premesse accumulate dopo la sessione estiva di calciomercato. Da Pogba a Di Maria, Lukaku, Paredes e Onana, sono stati innumerevoli i colpi di spessore per le due big che, tuttavia, non hanno ancora ingranato.

Ed in tal senso, in vista delle prossime sessioni di mercato, per il duo di Serie A può arrivare una svolta improvvisa. Sul cammino di bianconeri e nerazzurri c’è Franck Kessie: il destino dell’ex milanista può portare ad un colpo inatteso.

Inter-Juve: lo scambio con Kessie cambia tutto

I primi mesi di Franck Kessie in quel di Barcellona sono stati tutt’altro che esaltanti. Arrivato a parametro zero dopo aver concluso con lo scudetto l’avventura al Milan, l’ivoriano ha collezionato 11 presenze con 1 gol ma solo 328′ in campo, finendo di fatto tra le riserve di Xavi. Ecco perchè il Barcellona starebbe valutando uno scambio già a gennaio che, indirettamente, può coinvolgere anche Juventus ed Inter. I catalani hanno intenzione di farsi avanti per uno dei grandi obiettivi di mercato di nerazzurri e bianconeri: Ruben Neves.

Il talentuoso centrocampista del Wolverhampton potrebbe dunque trasferirsi in Catalogna, alla corte di Xavi, vedendo di fatto Kessie fare il percorso inverso. Uno scambio che, tra gennaio e giugno, può dunque far sfumare definitivamente la pista Neves per Juventus ed Inter. Il portoghese, sotto contratto fino al 2024 con i Wolves, è una pedina fondamentale per la squadra di Steve Davis.

Neves ha collezionato 12 presenze complessive tra Premier League ed EFL Cup, con 1018′ in campo e 2 reti all’attivo.