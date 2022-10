“Penalizzazione per la Juventus”: succede davvero

Novità importanti per quanto riguarda i problemi della Juventus anche fuori dal campo: possibile penalizzazione per il club bianconero

Nelle ultime ore è scoppiato un altro caso per quanto riguarda la Juventus, soprattutto per questioni finanziarie. Il club bianconero ora rischia davvero grosso.

Così il quotidiano Libero si è soffermato su quest’aspetto in casa Juventus parlando anche con Massimiliano Iovino, già docente di Diritto Sportivo presso l’Università di Bologna e Rimini, che ha spiegato tutto quello che è avvenuto rivelando: “Per gli inquirenti la società bianconera avrebbe alterato i bilanci di tre anni: quelli approvati il 24 ottobre 2019, il 15 ottobre 2020 e il 29 ottobre 2021, attraverso gli scambi tra giocatori e, soprattutto, la manovra degli stipendi nel periodo pandemico legato al Covid quando il club dichiarò che i calciatori avevano rinunciato a 4 mensilità”.

Juventus, cosa sta succedendo in casa bianconera?

Secondo il quotidiano Libero, la Juventus potrebbe rischiare una penalizzazione di diversi punti se dovessero essere accertati i reati dopo l’iter processuale: non verranno presi in considerazione quelli dal 2019 al 2021. Non ci sarebbe così la retrocessione in Serie B com’è avvenuto con Calciopoli, ma soltanto una possibile penalizzazione in questo campionato attuale. La situazione va monitorata attentamente specificando tutto nel dettaglio rivelando ogni singolo aspetto importante per l’iter processuale. Sanzioni possibili per la Juventus, che non sta attraversando un ottimo momento in campo e fuori dal terreno di gioco.