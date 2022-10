Il Barcellona si prende Rabiot: lo scambio è un affare per la Juventus

Dal possibile addio in estate ad un elemento indispensabile nella rosa di Massimiliano Allegri: assalto del Barcellona, che scambio!

Il centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot, è stato vicinissimo alla cessione in estate: il Manchester United è stato ad un passo dall’acquistarlo nella sessione estiva di calciomercato, ma alla fine la trattativa è saltata.

Rabiot ha conquistato sempre più le gerarchie di Massimiliano Allegri segnando anche gol importanti in campionato. Di fatto il centrocampista della Juventus è l’elemento di maggiore esperienza con lo stesso allenatore livornese che ha puntato tutto su di lui. Ora il suo futuro potrebbe essere anche altrove con il Barcellona pronto ad acquistare nuovi calciatori importanti nella prossima sessione.

Juventus, sccambio da urlo con il Barcellona

Possibile scambio con il club blaugrana che dirà addio a Jordi Alba: il terzino spagnolo è in scadenza di contratto con i catalani e così in questo modo la Juventus potrebbe monetizzare con l’addio del centrocampista francese. Il club bianconero vorrebbe rinforzare la zona mediana di campo puntando anche su profili giovani, come quello di Fabio Miretti, classe 2003. Novità importanti in vista della prossima sessione di calciomercato con un nuovo possibile scambio tra bianconeri e blaugrana dopo quello Pjanic-Arthur. In questo momento la Juventus è impegnata su altre vicende, anche extracalcistiche, per poi arrivare così a mettere chiarezza nelle dinamiche in cui è coinvolta. Successivamente si penserà alle varie sessioni di calciomercato per poi rinforzare i vari reparti.