Il Milan si inserisce e ‘scippa’ Guardiola: pronto il colpo a zero

Il Milan è già al lavoro per il prossimo calciomercato, mettendo nel mirino un giocatore del Manchester City di Guardiola

Il Milan lotta per raggiungere tutti gli obiettivi in questa stagione, sia in campionato che in Champions League, dove si giocherà gli ottavi di finale contro il Salisburgo. Nel frattempo il campionato sta per arrivare alla pausa per il Mondiale, che porterà direttamente alla prossima sessione invernale di calciomercato.

Proprio per questo i rossoneri stanno ragionando sui possibili colpi da mettere a segno per migliorare la rosa di Stefano Pioli. Il mirino potrebbe essere puntato in casa Manchester City, dove il rinnovo del giocatore sembrerebbe non essere una priorità.

Calciomercato Milan, rinnovo Gundogan non è una priorità: rossoneri pronti al colpo a parametro zero

Il futuro di Ilkay Gundogan è un vero e proprio caso. Il centrocampista ha un contratto fino al 2023 col Manchester City, ma fino ad ora non si è parlato ancora di rinnovo con i ‘Citizens’. Secondo quanto affermato da Kevin Campbell a ‘Football Insider’, il rinnovo di Gundogan non sarebbe una priorità per il Manchester City al momento.

Sulle tracce del centrocampista ci sarebbe il Milan, che già da gennaio potrebbe iniziare a pensare a come mettere a segno il colpo a parametro zero. Infatti da gennaio si potrà cercare di strappare un preaccordo col giocatore, per quello che sarebbe un grande colpo.