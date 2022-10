Choc al centro commerciale: accoltellato il difensore del Monza Marì

Choc al centro commerciale di Assago: accoltellato Pablo Marì, difensore del Monza

Attimi di terrore al centro commerciale di Assago (Milano) dove cinque persone sono state accoltellate nel pomeriggio odierno: tra queste c’è anche Pablo Marì, difensore del Monza.

Un vero e proprio assalto armato quello avvenuto alle 18.30 circa presso il supermercato Carrefour situato all’interno del centro Milanofiori, vicino Milano.

Un uomo, per motivi ancora da chiarire, armato di coltello avrebbe aggredito alcune persone ferendone cinque. Tra queste c’è anche Pablo Marì, difensore ex Udinese ora in forza al Monza.

Pablo Marì accoltellato, paura al centro commerciale

Stando a quanto è emerso finora, il giocatore è stato soccorso dai sanitari, trasferito in ospedale ed è cosciente. In ospedale si sono recati l’amministratore delegato Adriano Galliani e l’allenatore Raffaele Palladino. Uno dei feriti – come riportato da Repubblica – sarebbe morto.