Rischio rescissione per il bomber: l’Inter drizza le antenne

Possibile rescissione del contratto per il bomber che in Italia continua a deludere: l’Inter inizia a pensare alla possibile occasione

L’Inter mette in cassaforte il primo obiettivo della stagione. Infatti i nerazzurri con la vittoria di ieri contro il Viktoria Plzen si sono assicurati il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Adesso da qui alla sosta per il Mondiale la squadra di Inzaghi dovrà trovare continuità nei risultati in campionato per provare a risalire la classifica.

Nel frattempo per i nerazzurri potrebbe arrivare un’occasione proprio dalla Serie A, dove un bomber continua a deludere le aspettative. Possibile rescissione e assalto nerazzurro.

Delusione Jovic, ipotesi rescissione con la Fiorentina: occasione Inter

Arrivato alla Fiorentina in estate, Luka Jovic è stato uno degli acquisti più importanti della ‘Viola’. In questa prima esperienza in Italia però l’attaccante ex Real Madrid sta faticando molto ad ambientarsi e a rispettare le aspettative del popolo fiorentino. In 16 partite giocate ha messo a segno solo 4 gol, faticando anche a ritagliarsi spazio.

Così, secondo quanto riportato da Interlive.it, se le cose non dovessero migliorare l’attaccante e la Fiorentina potrebbero pensare alla rescissione del contratto. Così il suo agente Ramadani potrebbe pensare di offrirlo all’Inter, a cui è stato accostato tempo fa.