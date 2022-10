Arriva Zidane: l’annuncio arriva in diretta tv

Grandi allenatori europei, attualmente senza squadra, sono alla ricerca di una panchina che potrebbe arrivare a breve.

Ci sono grandi allenatori che al momento sono liberi e che stanno aspettando una chiamata per tornare ad allenare. Alcune delle maggiori squadre europee, stanno monitorando costantemente la situazione per capire se andare avanti con l’attuale allenatore, oppure se sia giunto il momento di cambiare guida tecnica. Tra le grandi squadre che stanno riflettendo sul da farsi, c’è anche la Juventus, con Allegri sempre più in bilico.

I bianconeri, infatti, sono sempre interessati a Zinedine Zidane che attualmente è senza squadra. Il tecnico francese, ex Real Madrid, è alla ricerca di una panchina per poter iniziare nuovamente ad allenare. Il tecnico in un’intervista rilasciata a RMC Sport, ha lasciato dichiarato che è pronto a riprendere il ruolo di allenatore affermando che “mi manca la tuta dell’allenatore? No, non sono lontano, aspettiamo, aspettiamo un po’. Presto, presto. Sono non lontano dall’allenare di nuovo”. Per la Juventus è una missione quasi impossibile, considerando che la vecchia signora non potrebbe permettersi due ingaggi pesanti come quello del tecnico livornese e del francese. Altro dettaglio da non trascurare è il desiderio di Zidane, che ha già un club in mente da cui ripartire.

Zidane vuole la Francia: Juve ipotesi quasi impossibile

Zinedine Zidane, infatti, ha il desiderio di allenare la propria nazione. Questa volontà è stata confermata anche dal connazionale Thierry Henry che, in un’intervista rilasciata a CBS Sports, ha parlato di un possibile approdo dell’ex tecnico dei blancos alla Juventus dichiarando che “non ci andrà, penso che stia aspettando la nazionale. Quindi non ha intenzione di andarci. Non credo che andrà alla Juventus. Penso che stia aspettando una cosa e una cosa sola ed è la nazionale”. Insomma, Zidane sembra intenzionato ad aspettare la panchina della nazionale francese, che potrebbe liberarsi al termine del mondiale in Qatar. La Juventus, ad oggi, sembra una pista difficilmente percorribile. Zizou è pronto ad abbracciare la sua Francia.