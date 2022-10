Incanta all’Olimpico 😍: ora la Juve lo scippa al Milan

Milan e Juventus continuano a lavorare in ottica futura in vista della prossima stagione: duello da urlo per la sorpresa dell’Europa League

Ancora novità importanti sul fronte calciomercato: il Milan l’ha messo nel mirino da tempo, ma la Juventus proverà l’assalto decisivo in ottica futura.

Gustav Isaksen è stato protagonista all’Olimpico nella sfida di Europa League del Midtjylland contro la Lazio. Talentuoso giocatore classe 2001, protagonista già all’andata nella super vittoria per 5-1 contro la compagine guidata da Sarri. L’esterno danese può agire su entrambe le fasce con lo stesso direttore Tare che, ai microfoni di Sky Sport, aveva rivelato: “È forte, anzi fortissimo. Lo conoscevo da prima, è molto promettente”. Maldini e Massara l’hanno messo nel mirino ormai da tanto tempo, ma attenzione anche alle sirene di calciomercato provenienti da Torino.

Il club bianconero al momento dovrà risolvere alcuni problemi anche fuori dal terreno di gioco, ma la dirigenza torinese monitora attentamente profili interessanti in giro per l’Europa.

Juventus, ci prova per il talento danese

Tante big d’Europa sono ormai sulle tracce di Gustav Isaksen, che potrebbe già cambiare aria a partire da gennaio. La Premier League gli ha messo gli occhi addosso, come Newcastle, Arsenal e West Ham, ma il Midtjylland chiederà per la sua cessione più di 20 milioni di euro. Un giocatore talentuoso che è pronto anche ad una nuova avventura nella sua giovanissima carriera. Milan e Juventus proveranno l’affondo con un duello a distanza per arrivare ad essere protagoniste nel prossimo calciomercato con profili interessanti.