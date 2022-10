Grande colpo per Simeone: all’Atletico arriva Hernandez

La Juventus pianifica le prossime mosse di calciomercato: arriva la svolta improvvisa, è pronto un grande colpo

La sfida con il Lecce per provare a risalire in classifica, dopo un inizio di stagione decisamente deludente. Adesso la Juventus dovrà ripartire ma già si valuta il futuro, all’insegna di un cambiamento importante. Molto probabilmente non ci sarà Allegri alla guida della ‘Vecchia Signora’ e già si rincorrono numerose voci sui possibili sostituti.

Attenzione perchè dalla Spagna arriva una novità che può essere decisiva nella sostituzione di Massimiliano Allegri, per il prossimo anno: pronto un affare da 40 milioni.

Colpo da 40 milioni: addio Juve

Novità rilevanti per il futuro della Juventus che pianifica quelle che saranno le prossime mosse in vista del prossimo anno. A partire dall’allenatore: è chiaro come Massimiliano Allegri non sia l’uomo giusto, la dirigenza valuta diversi nomi. Dalla Spagna, ed in particolar modo alla ‘Chiringuito Tv’, arriva una nuova indiscrezione che potrebbe di fatto allontanare uno dei maggiori candidati dalla guida della squadra bianconera. Si tratta di Diego Simeone, da tempo dato per partente dall’Atletico Madrid ma che al momento avrebbe cambiato idea. Alex Silvestre, infatti, ha dichiarato come Simeone intenda continuare alla guida dei ‘Colchoneros’ e avrebbe “iniziato a pianificare la prossima stagione”.

Al punto che vi sarebbe già un nome in cima alla lista del ‘Cholo’ per rinforzare la squadra spagnola per la prossima stagione. Si tratta di Lucas Hernandez, passato al Bayern Monaco tre anni fa e pronto a fare ritorno in quel di Madrid. I ‘Colchoneros’ hanno un ritardo di ben 8 punti dal Real, primo nella Liga spagnola.

Situazione dunque in divenire ma Simeone sembra allontanarsi definitivamente dall’addio all’Atletico Madrid: la Juventus dovrà guardare altrove.