Juventus, ancora emergenza: allarme Vlahovic per Allegri

Non finiscono i problemi in casa Juventus: Dusan Vlahovic salterà la trasferta di Lecce, ma c’è una nuova emergenza per Allegri

Non c’è pace per l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è alle prese con una nuova ricaduta: ecco quanto successo nelle ultime ore.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Stampa”, l’attaccante serbo soffre ancora di pubalgia dopo che si era operato in segreto al termine della scorsa stagione. Lo stesso Vlahovic salterà la trasferta di Lecce e difficilmente recupererà per la sfida di Champions contro il Psg.

Nuovo allarme per Allegri che potrebbe anche perderlo per il Derby d’Italia con l’Inter in programma all’Allianz Stadium domenica sera della prossima settimana. Un momento delicato visto che mancano soltanto cinque sfide prima della sosta Mondiale. Ora spazio a Milik e Kean per continuare la striscia positiva in campionato per dimenticare in fretta l’eliminazione cocente in Champions League. Altra sconfitta delicata contro il Benfica con Allegri che dovrà così scegliere il miglior undici. Pogba e Chiesa potrebbero anche tornare direttamente nel 2023 con la maglia della Juventus, ma il centrocampista francese spera di rientrare tra i convocati del Ct Deschamps per essere nuovamente protagonista in Nazionale.

Juventus, ora spazio anche ai giovani

Soule, Miretti ed Iling, protagonista in casa del Benfica, potrebbero così essere l’arma in più della Juventus in vista delle prossime sfide in campionato. Tre giovani pronti ad esplodere in maniera definitiva con Allegri che potrebbe anche inserirli dal primo minuto. Una nuova strada che verrà intrapresa prima della sosta Mondiale, poi a partire da gennaio 2023 la musica cambierà con i recuperi su tutti di Pogba e Chiesa, che ormai sono fuori da troppo tempo.