Moratti bersagliato dopo le accuse: “Non può dare lezioni”

Le parole dell’ex presidente dell’Inter ai danni dell’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, sulla questione ‘Calciopoli’ non sono state prese bene dalla maggioranza di tifosi bianconeri

“Non c’è danno morale più grande dell’imbrogliare sui sentimenti della gente”, ha dichiarato Massimo Moratti – ex storico presidente dell’Inter – in una recente intervista per il ‘Corriere della Sera’ sulle passate vicende che coinvolsero l’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, nello scandalo di ‘Calciopoli‘.

“Mazzola ha raccontato di aver lasciato l’Inter perché io mi consultavo con Moggi? Non c’è niente di vero in questo. Lui voleva venire all’Inter ma io gli avevo espressamente detto che ciò non sarebbe mai accaduto. La Serie A era manipolata, noi eravamo vittime del sistema corrotto. Doveva vincere la Juventus a tutti i costi e se non si trattava della Juve, toccava al Milan“, ha poi proseguito Moratti. Parole dure e cariche di significato, per un uomo che ha sempre mantenuto salda la sua posizione. Eppure, per buona parte dei tifosi, non è affatto così.

Massimo Moratti, che in barba a prescrizioni e intercettazioni postume, dà lezioni di etica alla Juventus e a Luciano Moggi è l’emblema di cosa sia l’Inter. — Jürgen (@Jurgen__K) October 29, 2022

Ahhh…bugiardo…#Moratti…!!!

Sappiamo tutti come andò…e l’inter e #Facchetti…meritavano la radiazione…!!!

Ora vediamo come andrà il tutto alla Corte Europea…con #Giraudo e #Moggi…e i neroassurdi avranno la fine che si meritano…!!! Vergognosi bugiardi…tutti…!!! — Silvia Prato (@SilviaPrato1) October 29, 2022

Moratti per anni è stato il pollo al tavolo da poker, messo in mezzo da Moggi e Galliani.

Peccato però che dal post Calciopoli del 2006 si sono ribaltate le cose anche lui e la sua società sono passati dalla parte dei mariuoli.

Lo scudetto del 2008 griderà sempre vendetta. — DiegOasis (@DiegoASR86) October 29, 2022

Piovono critiche su Moratti: screditate le recenti dichiarazioni

Secondo buona parte della rappresentanza di tifosi bianconeri, Moratti ha avuto il suo ruolo in quella vicenda al pari delle altre figure incastrate dalle indagini.

Pensate se Moggi avesse detto: “I giocatori credettero di aver ricevuto segnali dai colleghi del Perugia che non si sarebbero mai impegnati”.

Pensate il delirio. Ma lo ha detto Moratti e quindi niente, tutto nella norma. Le partite si possono comprare/falsare senza problemi. — Cavallo Bianconero  (@CavBiancoNero3) October 29, 2022