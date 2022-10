Addio Dumfries: l’Inter ha già trovato il sostituto dal top club

L’Inter di Simone Inzaghi, in caso di partenza di Denzel Dumfries, avrebbe messo nel mirino il profilo di Josip Stanisic, terzino destro del Bayern Monaco: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo una partenza di stagione decisamente deludente, è al lavoro per recuperare terreno nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, che hanno già collezionato la bellezza di quattro sconfitte, lo stesso numero della scorsa stagione, ora stanno riprendendo punti alle squadre di vertice. Con la vittoria sulla Sampdoria, firmata soprattutto da un grandissimo Calhanoglu, la Beneamata ha ripreso tre punti sul Milan di Stefano Pioli che, nella serata di ieri, è stato sconfitto dal Torino di Ivan Juric. In questo inizio di stagione dell’Inter, uno dei giocatori che lo scorso anno avevano reso alla grande, ma ora non sembra decollare è senza dubbio Denzel Dumfries, esterno destro olandese che ha raggiunto una valutazione in sede di calciomercato, secondo il club nerazzurro, di circa 50 milioni di euro. L’ex giocatore del PSV però, viste le prestazioni recenti, potrebbe vedere il suo valore scendere e su di lui è ancora forte l’interesse del Chelsea di Graham Potter. I Blues, società in ottimi rapporti con l’Inter, potrebbero anche mettere sul piatto un’offerta di circa 35-40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, addio Dumfries: ecco il sostituto

In caso di arrivo dell’offerta giusta da parte del Chelsea, o di un altro top club, l’Inter andrebbe a virare su un giovane talento del Bayern Monaco. Stiamo parlando di Josip Stanisic, terzino destro della squadra bavarese. Il giocatore, valutato circa 10 milioni, potrebbe essere il prospetto giusto da far crescere in casa nerazzurra, magari inizialmente con un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il tutto però sta alle volontà del Bayern Monaco, se vogliono continuare a puntare su Stanisic o se invece vogliono monetizzare sul giocatore croato.